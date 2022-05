per Mail teilen

Ein sechsjähriger Junge ist am Samstagnachmittag in Karlsruhe von einem dreieinhalb Meter hohen Spielturm gestürzt. Laut Polizei wurde er dabei schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen hatte sich ein Haltegriff gelöst, als der Junge sich daran festhielt. Der Spielturm wurde gesperrt, die Ermittlungen dauern noch an.