Mit dem selbst ausgebauten Camper von Karlsruhe aus durch Europa

Selbst ausgebaute Camper sind ein riesiger Trend. Linda und Caro aus Karlsruhe haben sich einen eigenen Transporter gekauft und bauen diesen nun zu einer fahrenden Wohnung um.

Im eigenen Van reisen und unabhängig leben, an den schönsten Stellplätzen Europas stehen und das Gefühl von Freiheit im Gepäck haben, all das soll das Leben im Van mitbringen. Linda und Caro haben sich einen eigenen Transporter gekauft und bauen diesen jetzt zu einer fahrenden Wohnung um. Mit dabei ist ihr gemeinsamer Kater. Nächstes Jahr soll das Abenteuer beginnen.

Mit dem Wohnmobil aufgewachsen

Caro ist mit Urlaub im Wohnmobil aufgewachsen und fand die Art zu reisen schon immer spannend. Nachdem sie dann Linda kennengelernt hat, die mit Begeisterung werkelt und bastelt, kam relativ schnell die Idee einen Van selbst auszubauen. Die Nachfrage nach Wohnmobilen ist groß.

Lînda und Caro in ihrem zukünftigen Heim - einem selbst umgebauten Transporter. SWR

"Ich hatte als Kinder immer schon so ein bisschen Herzklopfen, wenn ich diese VW-Bullis gesehen habe."

Mitten in Karlsruhe steht deshalb nun ihr Camper "Lenny", an dem die beiden jungen Frauen seit drei Monaten aktiv werkeln. Im April nächsten Jahres soll es losgehen. Ganz ohne Zeitdruck will das Paar den Camper zu einem fahrenden Zuhause umbauen.

Camper-Umbau neben dem Beruf

Obwohl sie ihren Campingbus mitten in der Stadt umbauen, haben sie keinen Platzmangel. Sie können bequem in ihre Wohnung laufen und sich vor Ort ausbreiten. Nur im Winter kann es ohne Garage doch relativ kalt werden. Neben dem Umbau sind die beiden berufstätig, so dass vor allem der Abend und die Wochenenden für den Ausbau des Vans reserviert sind.

Linda und Caro bauen einen Transporter zum Wohnmobil um. SWR

In Eigenarbeit wird so aus dem Transporter ihr zukünftiges Zuhause. Die Wände sind bereits isoliert und verkleidet, der Boden ist fertig und die Hochschränke kann man auch schon erahnen. Bei der Elektronik hilft eine Freundin mit.

Sparen für das Leben im Campingbus

Mit rund 20.000 bis 25.000 Euro rechnen die beiden für den Umbau inklusive Autokauf. Kein ganz günstiges Vorhaben, weshalb das Paar sich bei dem Umbau Zeit lässt und immer wieder Geld zur Seite legt. Caro ist im Online-Marketing tätig und kann deshalb von überall aus arbeiten und möchte dies auch im Van weiter machen. Linda arbeitet in der Krankenpflege und spart Geld für das Leben im Camper derzeit an.

Ihre Wohnungen wollen sie, sobald der Van fertig ist, kündigen. Dann geht es zuerst nach Frankreich und anschließend durch ganz Europa. Mal auf Campingplätzen, mal ganz frei auf spontan entdeckten Stellplätzen.

"Wir lassen uns da vom Wind tragen und haben vor auch länger im Van zu leben, wenn es möglich ist."

Ohne Angst freuen sich die beiden auf das Leben unterwegs. Unabhängig voneinander waren sie schon alleine auf Reisen, unter anderem in Asien. Mit dem Van wollen sie sich selbst verwirklichen. Ein Highlight soll das Dach des Mercedes-Busses werden. Hier soll eine Art Terrasse entstehen, von der man die Aussicht genießen kann.

Die Katze muss mit

Auch wenn das Leben im Van sehr minimalistisch sein wird, so ist zum Beispiel kein Badezimmer geplant, können die beiden nicht auf alles verzichten. Ihre Katze muss mit und am liebsten hätten sie auch eine Dartscheibe. Am wichtigsten ist ihnen aber, dass sie gemeinsam unterwegs sind und, dass der Van dicht bleibt, erzählen sie lachend.