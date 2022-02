per Mail teilen

Die Jugendverkehrsschulen in Pforzheim und Mühlacker öffnen Anfang März wieder ihre Türen für sieben bis 13-Jährige. An einem Nachmittag in der Woche lernen sie unter Anleitung der Polizei das richtige Verhalten als Fahrradfahrer und Fußgänger. Das eigene Fahrrad kann mitgebracht werden. Es besteht Helmpflicht und es gelten die aktuellen Corona-Regeln.