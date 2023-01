Karlsruher Verkehrsverbund startet Ende Januar den Verkauf des JugendticketBW

Ab ersten März 2023 wird im Karlsruher Verkehrsverbund das landesweite JugendticketBW eingeführt. Jugendliche kommen damit in ganz Baden-Württemberg für 365 Euro im Jahr ans Ziel.

Das Angebot richtet sich an junge Menschen, um ihnen eine möglichst günstige Nutzung im öffentlichen Nahverkehr aller Verkehrsverbünde in Baden-Württemberg zu ermöglichen. Finanziell unterstützt wird das KVV JugendticketBW vom Land Baden-Württemberg und den Städten Karlsruhe, Baden-Baden sowie den Landkreisen Karlsruhe und Rastatt.

KVV JugendticketBW für Studierende unter 27 Jahre

Nutzen können das Ticket Kinder und Jugendliche unter 21 Jahren die ihren Hauptwohnsitz in Baden-Württemberg haben. Mit einem entsprechenden Nachweis können auch Schüler, Studierende, Auszubildende und Freiwilligendienstleistende bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres Gebrauch davon machen. Die Mitnahme weiterer Personen mit dem KVV JugendticketBW ist nicht möglich. Auch nicht die Übertragung auf andere.



Fahrgäste, die bereits eine SchoolCard besitzen und für den Bezug berechtigt sind, bekommen Ende Januar automatisch das günstigere JugendticketBW per Post zugestellt.

Günstiger mit dem Nahverkehr durch ganz Baden-Württemberg

Das Ticket gilt in allen Verkehrsmitteln des Nahverkehrs in Baden-Württemberg sowie im gesamten KVV-Gebiet. Darunter zählen Busse, Straßen-, Stadt- und S-Bahnen, Nahverkehrszüge (RE, MEX, RB, IRE) sowie IC-Züge zwischen Stuttgart und Singen. Es gilt allerdings nicht in Zügen des Fernverkehrs, in denen Fahrscheine des ÖPNV nicht oder nur gegen Zahlung eines Aufpreises anerkannt werden. Darunter fällt beispielsweise der ICE.

Wann und wo kann ich das KVV JugendticketBW kaufen? Ab Ende Januar kann das KVV JugendticketBW bestellt beziehungsweise gekauft werden. Online über das Portal Abo-Online

Per Bestellformular in den KVV-Kundenzentren und Verkaufsstellen der Eisenbahnen im Verbundgebiet. Die Zustellung erfolgt nach Bestelleingang per Post

Deutschlandticket frühestens ab Mai 2023

Bund und Länder planen zudem ein bundesweit gültiges Abo-Ticket für den Nah- und Regionalverkehr. Mit dem sogenannten Deutschlandticket soll es frühestens ab kommenden Mai für alle Interessierten möglich sein, für 49 Euro im Monat durchs ganze Land zu reisen. Vorausgesetzt, es liegen bis dahin alle rechtlichen Voraussetzungen auf Bundes- und EU-Ebene vor. Ein offizieller Verkaufsstart der Tickets seitens des Karlsruher Verkehrsverbundes (KVV) steht aus diesem Grund noch nicht fest.

Monatlich kündbares Abo-Konzept

Das Deutschlandticket soll im Jahresabo erhältlich sein, ist aber monatlich kündbar. Die Mitnahme von Kindern unter sechs Jahren ist dabei kostenlos. Ähnlich wie das 9-Euro-Ticket im vergangenen Sommer soll es bundesweit im Nah- und Regionalverkehr gültig sein. Das heißt: in Straßen- und Stadtbahnen, Stadt- und Regionalbussen, U-Bahnen, KVV.MyShuttle sowie Regionalzügen. Nicht gültig ist es hingegen sowohl im Fernverkehr der Deutschen Bahn (IC, ICE) als auch in Fernbussen.

Mit dem geplanten Deutschlandticket sollen bundesweite Reisen im Nah- und Regionalverkehr für 49 Euro monatlich möglich sein IMAGO IMAGO / Ralph Peters

Tarifanpassungen zum 1. August

Wie der KVV bei einem Pressegespräch am Freitag mitteilte, sollen zum ersten August zudem die Tarife um durchschnittlich 9,7 Prozent angehoben werden.

"Wir haben letzten August nur um zwei Prozent erhöht, obwohl da schon klar war, dass wir eine Inflation von sieben bis neun Prozent kriegen werden."

Eigentlich müssten die Tickets um 16,57 Prozent erhöht werden, um gestiegene Betriebskosten voll auffangen zu können. Dazu zählen zum Beispiel die Preisentwicklungen bei Diesel, Strom oder Lohnkosten.



Die Gesellschafter des KVV, also Städte und Landkreise der Region, hätten sich jedoch auf die Begrenzung von maximal 9,7 Prozent geeinigt. Die verbleibende Differenz soll über die kommunalen Haushalte kompensiert werden. Die Preissteigerungen werden vor allem Gelegenheitsnutzer des ÖPNV treffen.