In Karlsruhe ist ein Jugendlicher bei einem Blitzeinschlag schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Blitz am Montagnachmittag in ein Klettergerüst im Karlsruher Stadtteil Oberreut eingeschlagen. Ein 17-jähriger Junge stand demnach in direkter Nähe zum Einschlagsort oder wurde eventuell sogar direkt durch den Blitz getroffen wurde. Er musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Drei weitere Jugendliche, die sich ebenfalls zum Zeitpunkt des Einschlags auf dem Spielplatz befanden wurden nicht verletzt.