Ein 15-Jähriger hat am Dienstagabend im Karlsruher Schlossgarten zwei Park-Besucher - unter anderem auch einem Teilnehmer des dortigen Klimacamps - mit einer vermeintlichen Schusswaffe bedroht. Der Jugendliche wurde später in der Nähe des Marktplatzes von Polizisten mit vorgehaltener Waffe gestellt. Der 15-Jährige hatte sich der echt aussehenden Spielzeugwaffe inzwischen entledigt. Sie wurde in der Nähe des Klimacamps gefunden.