Jugendliche überfallen Einkaufsmarkt

Drei Jugendliche sollen am Donnerstagabend einen Einkaufsmarkt in Östringen im Kreis Karlsruhe überfallen haben. Die mutmaßlichen Täter sind laut Polizei zwischen 15 und 17 Jahren alt. Kurz vor Ladenschluss sollen sie die Mitarbeiter des Einkaufsmarktes überwältigt und Bargeld aus der Kasse gestohlen haben. Anschließend sollten die Angestellten den Tresor öffnen, den die Täter ebenfalls ausräumten. Danach wurden die Mitarbeiter gefesselt. Die Täter flüchteten mit 10.000 Euro im Gepäck. Nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnten in einem Waldstück drei tatverdächtige Jugendliche geschnappt werden. Sie werden im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt.