In Pforzheim hat die Polizei am Wochenende zwei junge Männer festgenommen. Sie sollen bei einer Schlägerei zwei weitere Männer verletzt haben. Am frühen Samstagmorgen rückte die Polizei mit mehreren Streifenwagen zu einer Schlägerei in die Nordstadt aus. Sie fand zwei 26-jährige Männer vor, die offensichtlich mit Faustschlägen traktiert worden waren. Einer von ihnen kam mit Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus. Im Verlauf einer Fahndung nahmen die Beamten zwei Verdächtige fest – einen 18- und einen 19-Jährigen. Der jüngere war angetrunken und wehrte sich nach Polizeiangaben massiv gegen die Festnahme, bedrohte und beleidigte die Beamten. Bei ihm wurden Schlagring, Messer und Drogen gefunden. Den polizeibekannten jungen Mann erwarten jetzt mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und Verstoßes gegen das Waffengesetz.