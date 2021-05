In der Karlsruher Innenstadt sind am Dienstag vier Jugendliche auf E-Scootern vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, waren die Jugendlichen unerlaubt jeweils zu zweit auf den E-Scootern unterwegs. Als die Beamten sie deswegen kontrollieren wollten, flüchteten sie - zuerst auf den Rollern, dann zu Fuß. Dabei konnte nur einer aus der Gruppe gestellt werden. Die Ermittlungen zu den anderen Personen dauern an. Ihnen wird unter anderem gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr vorgeworfen.