Deutschlands größter Musikwettbewerb "Jugend musiziert" findet in diesem Jahr digital statt. Rund 1.700 Jugendliche aus Baden-Württemberg machen mit und stehen vor besonderen Herausforderungen.

Lampenfieber, das haben Paul von Kattchee und Knut Hartwig aus Karlsruhe in diesem Jahr nicht. Die beiden 16-Jährigen zeigen ihr musikalisches Können nämlich nicht vor Publikum, sondern nehmen es mit der Kamera auf. Paul spielt die Violine, Knut sitzt am Klavier.

"Es ist schon schade, dass es ohne Publikum ist. Aber es muss auch so gehen." Paul von Kattchee

Drei Stücke mussten Sie für die Teilnahme bei "Jugend musiziert" wählen. Dabei haben sich die beiden Klassenkameraden für die Komponisten Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven und César Franck entschieden. Für die Videos durften sie den Musikraum einer Karlsruher Schule nutzen.

Eltern unterstützen bei den Aufnahmen

Unterstützung bekommen sie dabei durch ihre Väter. Mit Mikrofon, Spiegelreflexkamera und Laptop nehmen sie die Beiträge auf. Der digitale Wettbewerb stellt die Teilnehmer vor Herausforderungen: "Die größte Tücke ist, dass man sowas noch nicht gemacht hat, nicht die richtige Ausrüstung hat und sich alles zusammen leihen muss", sagt Ingo Hartwig. Die fertigen Videos werden später auf eine Wettbewerbsplattform hochgeladen.

Jugendliche sollen motiviert werden

Der Jury von "Jugend musiziert" kommt es bei der Bewertung nicht auf die Qualität der Videos an. "Für die Jury zählt die musikalische Leistung", sagt Projektleiterin Marie-Susan Weber. Die Jury wisse um die besonderen Umstände in diesem Jahr und dass ein fairer Wettbewerb schwierig sei - unter anderem deshalb, weil die Teilnehmer ihre Videos beliebig oft aufnehmen können. Deswegen hat der Landesmusikrat auch das Bewertungsschema in diesem Jahr angepasst.

"Uns geht es darum, die Jugendlichen zu motivieren." Marie-Susan Weber, Projektleiterin

Mitte März wird bewertet, wie die Teilnehmer abgeschnitten haben. Damit entscheidet sich dann auch, wer zum Bundeswettbewerb darf. Vielleicht sind ja dann auch Knut und Paul mit dabei und können wieder vor einer echten Jury ihr Können unter Beweis stellen.