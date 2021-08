Bundesweit wird in diesem Jahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland gefeiert. Aus diesem Anlass findet Dienstagabend im Karlsruher Kulturzentrum Tollhaus, eine Lesung mit dem Titel "Isaaks Weg" statt. Beschrieben wird das jüdische Leben in Karlsruhe unmittelbar nach der Stadtgründung bis hin zur Deportation der badischen Juden in das Konzentrationslager Gurs im Oktober 1940. Die Lesung ist eine Auftragsarbeit von gleich drei Organisationen: Der jüdischen Kultusgemeinde, der Gesellschaft für christlich- jüdische Zusammenarbeit sowie der badischen Landesbibliothek. Die Stadt Karlsruhe feiert in diesem Jahr auch ihr eigenes Jubiläum jüdischen Lebens. Vor 50 Jahren wurde die neue Synagoge in der Knielinger Allee eingeweiht.