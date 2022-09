Pforzheim/Karlsruhe: Buntes Programm zum Europäischen Tag der jüdischen Kultur 2022

Geschichte und Traditionen stehen im Mittelpunkt des Europäischen Tags der jüdischen Kultur. An diesem Sonntag bieten unter anderem jüdische Gemeinden in der Region ein vielseitiges Programm.

Den Spuren jüdischen Lebens in der Stadt können die Teilnehmer eines Stadtrundgangs in Karlsruhe folgen. Die jüdische Kultusgemeinde bietet traditionelle Gerichte an. Eine Ausstellung mit märchenhaften jüdischen Ornamenten in Perlenmosaiken der Künstlerin Maria Orlova kann in den Räumlichkeiten der Israelitischen Kultusgemeinde Baden-Baden bewundert werden.

Rundgang über den jüdischen Friedhof in Bruchsal

Zu einem Besuch des jüdischen Friedhofs lädt die Stadt Bruchsal ein. Der Heimatverein Untergrombach informiert an verschiedenen Stationen über die historische und rituelle Bedeutung der Anlage, die von den Nazis teilweise zerstört wurde.

Der jüdische Friedhof auf dem Eichelberg in Bruchsal Pressestelle Stadt Bruchsal

Thematische Führungen in Baden-Baden und Karlsruhe

Darüber hinaus bieten einige Gemeinden Führungen durch ihre Synagogen und Gemeindezentren an. In Karlsruhe zum Thema "Jüdisches Leben früher und heute – Sitten und Bräuche", in Baden-Baden zu der Frage "Ist die Synagoge ein Tempel?". In Karlsruhe, Baden-Baden und Pforzheim finden zudem Konzerte statt.





Judentum beeinflusste europäische Kulturgeschichte nachhaltig

Der Europäische Tag der jüdischen Kultur findet zum 24. Mal statt. Er steht in diesem Jahr unter dem Motto "Erneuerung". Der Tag soll dazu beitragen, das europäische Judentum, seine Geschichte, Traditionen und Bräuche besser bekannt zu machen. Zudem erinnern die Veranstaltungen an den Einfluss des Judentums auf die Kultur des gesamten Kontinents in Vergangenheit und Gegenwart. An diesem Tag nehmen fast 30 europäische Länder von Großbritannien bis in die Ukraine teil.