Immer mehr Menschen aus der Ukraine müssen ihre Heimat verlassen und kommen zu uns nach Deutschland. Zahlreiche Ehrenamtliche Helfer und Institutionen kümmern sich hier um diese Menschen. Zu diesen Institutionen zählt auch die jüdische Gemeinde hier in Karlsruhe. Die Verbindung in die Ukraine ist eng, denn etwa die Hälfte der Gemeindemitglieder stammt von dort. Viele Verwandte und Bekannte finden in der Gemeinde die erste Zuflucht.