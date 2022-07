per Mail teilen

Johannes Kopp (SPD) hat die Bürgermeisterwahl in Muggensturm im Landkreis Rastatt gewonnen. Kopp erhielt 73,6 Prozent der Stimmen. Seine Herausforderin Veronika Laukart (CDU), die derzeitige Bürgermeisterin von Au am Rhein, kam auf 25,9 Prozent der Stimmen. Die Bürgermeisterwahl war erforderlich geworden, nachdem der langjährige Muggensturmer Rathauschef Dietmar Späth zum Oberbürgermeister in Baden-Baden gewählt worden ist. Die Wahlbeteiligung lag bei 56,4 Prozent.