Fernsehmoderator Günther Jauch und Schauspieler Sascha Hehn haben gewonnen. Der Bundesgerichtshof hat entschieden: Ihre Fotos dürfen nicht ungefragt für das Ködern von Lesern oder zu Werbezwecken genutzt werden.

Die Zeitschrift „TV Movie“ hatte auf Facebook Fotos von Günther Jauch, Joko Winterscheidt, Stefan Raab und Roger Willemsen abgebildet – mit dem Hinweis, einer der vier Prominenten sei an Krebs erkrankt. Durch Anklicken gelangten die Leser zu einem Bericht, in dem über die Erkrankung von Willemsen berichtet wurde. Jauch hingegen wurde nicht mehr erwähnt.

Das Oberlandesgericht Köln sprach Jauch eine Entschädigung von 20 000 Euro zu. Der Grund: Sein Bild sei ungefragt im Rahmen eines sogenannten Clickbaitings, also dem Ködern von Klicks, verwendet worden.

Der Bundesgerichtshof bestätigte nun das Urteil. Der Vorsitzender Richter Koch: "Wir haben entschieden, dass die Nutzung eines Bildnisses einen Prominenten zu dem Zweck die Aufmerksamkeit auf einen Beitrag zu lenken, der keinerlei Bezug zu dem Prominenten hat, dass das in das Recht des Prominenten auf das eigene Bild eingreift und den Verlag dann zur Zahlung von Schadensersatz verpflichtet"

Damit aber sei das Clickbaiting, also das Ködern von Lesern im Internet, nicht grundsätzlich verboten, so der Vorsitzende Richter: "Es ist nur eine solche Werbung unzulässig, die eben in der beschriebenen Weise in das Recht am eigenen Bild eingreift. Es ist eine Werbung möglich mit anderen Bildern nicht mit Personen. Es ist Werbung mit Text möglich, die Aufmerksamkeit erregt."

Auch das Ködern mit Bildern von Prominenten sei möglich, sofern eben die Prominenten im anschließenden Artikel vorkommen. Im zweiten Fall zeigte die «Bild am Sonntag» ein Gewinnspiel mit einem Foto des damaligen Kapitäns des ZDF-Traumschiffs Sascha Hehn.

Teilnehmer konnten eine kostenpflichtige Telefonnummer wählen und Geld oder eine Kreuzfahrt gewinnen. Der BGH urteilte: Auch hier sei das Persönlichkeitsrecht von Hehn verletzt.