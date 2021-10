Karlsruher Experten weisen erstmals gefräßigen Japankäfer in BW nach

Der als gefährlicher Schädling bekannte Japankäfer ist erstmals in Baden-Württemberg nachgewiesen worden. Karlsruher Insektenforscher vom Technologiezentrum Augustenberg fanden ein totes Exemplar.

Der etwa einen Zentimeter große und grünlich schillernde Käfer war in einer Kabellieferung aus Polen nach Baden-Württemberg eingereist. Experten des Landwirtschaftlichen Technologiezentrums (LTZ) auf dem Durlacher Augustenberg konnten das Insekt identifizieren. Er sei schon länger in der Kiste gelegen, stelle also keine unmittelbare Gefahr dar. Aber der Fall zeige, dass die Tiere auf dem Vormarsch seien, so Olaf Zimmermann vom LTZ.

"Es besteht keine unmittelbare Gefahr, aber die Tiere sind unterwegs!"

Nachdem im Sommer ein lebendes Exemplar des "Popillia japonica" bei Basel aufgetaucht war, hatte das Durlacher LTZ einen bundesweiten Aufruf gestartet. 400 Rückmeldungen kamen, aber nur ein Treffer war darunter. In Deutschland wurde der Japankäfer mehrfach mit dem harmlosen Rosenkäfer oder dem Junikäfer verwechselt.

Experten können den schädlichen Eindringling an einem weißen Haarbüschel am Hinterleib identifizieren. Der Japankäfer ist deutlich kleiner als beispielsweise der deutsche Feldmaikäfer. Aber er ist eine mindestens genau so große Gefahr.

Gefräßig wie die Maikäfer

Japankäfer fressen so ziemlich alles, was ihnen vor die Mandibeln (Oberkiefer) kommt. Sie haben Hunger auf Erdbeeren, Bohnen, Mais oder Weinreben und sind ebenso gerne auf Obstbäumen unterwegs. Mittlerweile sind rund 300 Wirtspflanzen identifiziert. Darunter auch Gemüse, Acker- oder Zierpflanzen. In den USA wird der von ihm angerichtete Schaden auf jährlich bis zu 500 Millionen Dollar geschätzt.

Auch die Larven sind gefährlich

Dabei sind die Larven mindestens genauso gefährlich, wie der ausgewachsene Käfer selbst. Sie machen sich zum Beispiel auch über die Wurzeln von Gräsern her. Bei hohen Befallzahlen können die Larven des Japankäfers ganze Grasnaben kappen. Der Rasen lässt sich dann wie ein Teppich aufrollen und abheben.

Beim Karlsruher LTZ hofft man nun, dass Gartenbesitzer und Landwirte weiter wachsam bleiben. Denn die Käfer können sich stark vermehren.