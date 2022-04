HFG-Rektor Jan Boelen abgewählt

per Mail teilen

Die Staatliche Hochschule für Gestaltung (HfG) in Karlsruhe muss sich einen neuen Rektor suchen. Amtsinhaber Jan Boelen ist auf Antrag von Professoren und Professorinnen abgewählt worden. Seine Amtszeit endet damit vorzeitig zum 31. März , teilte die Hochschule am Dienstag mit. Für die Abwahl sei eine Zweidrittelmehrheit erforderlich gewesen. Grund sei verlorenes Vertrauen, sagte der Kanzler der Hochschule, Thomas Fröhlich. Weitere Details nannte er nicht. Boelens Amtszeit hätte eigentlich erst Ende 2024 geendet. Das Wissenschaftsministerium des Landes geht von einem bereits länger schwelenden Konflikt zwischen Rektor und Professorenschaft aus. Dieser Konflikt habe sich seit Mitte vergangenen Jahres leider deutlich verschärft. Vermittlungsversuche seien nicht von Erfolg gekrönt gewesen. Dass ein Nachfolger noch in diesem Jahr bestimmt wird, sei aber unwahrscheinlich.