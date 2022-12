Ukraine, Hitze, Energiekrise

Ein ungewöhnliches Jahr 2022 geht zu Ende. Der Krieg in der Ukraine und die folgende Energiekrise, aber auch Hitze und Trockenheit haben die Menschen im Raum Karlsruhe/Pforzheim/Baden-Baden beschäftigt. Immerhin: Feiern ohne Corona-Einschränkungen wurde wieder möglich.

Januar 2022

Im Raum Karlsruhe/Pforzheim/Baden-Baden gehen immer mehr Menschen auf die Straße, um gegen die Corona-Politik zu protestieren – häufig bei sogenannten Montagsspaziergängen mit teils mehr als tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Besonders viele sind es regelmäßig in Pforzheim. Und es formieren sich auch Gegendemos, organisiert vom Bündnis "Zusammenhalten" in Pforzheim.

Die Omikronvariante ist auf dem Vormarsch. Wegen der hohen Ansteckungsgefahr werden überall Vorkehrungen wegen drohender Personalausfälle getroffen, zum Beispiel auch bei den Entsorgungsbetrieben in Karlsruhe, die zur kritischen Infrastruktur gehören.

Auch die Schulen müssen sich wappnen, damit Unterricht weiterhin in Präsenz stattfinden kann.

In einem Rastatter Pflegeheim sterben 20 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Die Staatsanwaltschaft nimmt Ermittlungen auf. Es besteht der Verdacht, dass möglicherweise mangelhafte Hygiene-Standards zur Ausbreitung des Virus beitrugen. Die Ermittlungen waren zum Jahresende 2022 noch nicht abgeschlossen.

Die Pflege- und Gesundheitsbranche demonstriert wegen Überlastung. Die Stadt Karlsruhe verbietet unangemeldete Montagsdemonstrationen, das Verwaltungsgericht kippt dieses Verbot zunächst, doch die Stadt geht in die nächste Instanz.

Februar 2022

Der baden-württembergische Verwaltungsgerichtshof (VGH) gibt einer Beschwerde der Stadt Karlsruhe statt. Damit darf die Stadt weiterhin unangemeldete Anti-Corona-Demos verbieten, weil bei ihnen eine Gefahrenabschätzung im Vorfeld nicht möglich sei, so der VGH.

Der Karlsruher Zoo muss wegen des Ausbruchs der Vogelgrippe für fünf Wochen schließen.

Ein Junge aus Mühlacker, der von seinem Vater nach Panama entführt wurde, kehrt zu seiner Mutter in den Enzkreis zurück – der Vater wird im September zu drei Jahren Haft verurteilt.

In Baden-Baden stimmt zunächst der Bauausschuss für die Aufhebung des Bebauungsplans für das Neue Schloss, da sich dort seit vielen Jahren nichts tut.

Kurz darauf spricht sich auch der Baden-Badener Gemeinderat für ein Verfahren zur Aufhebung des Bebauungsplans aus, was allerdings längere Zeit dauern wird. Die kuwaitischen Eigentümer des früheren Markgrafen-Sitzes versuchen seit zwanzig Jahren erfolglos, das marode Schloss in ein Luxushotel zu verwandeln. Mit der Aufhebung des Bebauungsplans wäre dieses Projekt vom Tisch. Wie es dann mit dem historisch bedeutenden Gebäude weitergehen könnte, bleibt aber unklar.

Der Karlsruher Unternehmer und Gründer der Drogeriemarktkette dm, Götz W. Werner, stirbt im Alter von 78 Jahren.

Wegen der hohen Coronazahlen kann Fasching oder Fastnacht nur in deutlich abgespeckter Form unter zahlreichen Auflagen stattfinden.

Russland überfällt die Ukraine – ein Krieg mitten in Europa beginnt. Überall in der Region gibt es deshalb Mahnwachen und Demonstrationen.

März 2022

Eine Mutter und ihre drei Kinder sterben beim Brand ihrer Wohnung in Kraichtal-Unteröwisheim (Landkreis Karlsruhe). Ein technischer Defekt wird später als Ursache ausgemacht.

Zahlreiche Hilfstransporte starten in Richtung Ukraine. Auch die Feuerwehren des Landkreises Karlsruhe sind dabei.

Gleichzeitig kommen die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine hier in der Region an. Und auch sie brauchen dringend Hilfe.

Die Baden-Badener wählen Dietmar Späth (parteilos) zum neuen Oberbürgermeister - bisher war er Bürgermeister in Kuppenheim (Landkreis Rastatt). Späth löst Margret Mergen (CDU) ab, die im ersten Wahlgang eine Schlappe erlitt.

Mitte März wird - trotz aller Proteste - die Impfpflicht in der Gesundheits- und Pflegebranche eingeführt. Die Karlsruher Bürgerbüros geraten in die Kritik, weil Menschen teilweise monatelang auf einen Termin warten müssen. Von einem Struktur- und Führungsproblem ist die Rede.

April 2022

Heike Springhart wird Landesbischöfin der evangelischen Kirche Baden, ihr Vorgänger Jochen Cornelius-Bundschuh geht in Ruhestand.

Anfang April greifen Lockerungen bei den Corona-Bestimmungen. Damit wird auch die Maskenpflicht im Einzelhandel aufgehoben.

Die Inzidenzen sinken, dennoch fällt gerade in Kliniken viel Personal wegen Corona aus. Teilweise müssen planbare Operationen verschoben werden. Trotz allgemeiner Aufhebung der Corona-Maßnahmen bleiben die Kliniken im Raum Karlsruhe bei ihren Schutzmaßnahmen, wie Masken- und Testpflicht sowie Beschränkung der Besuchsmöglichkeiten.

Der Krieg in der Ukraine, die Inflation und Energiekrise lassen die Zahl der Bedürftigen weiter steigen. Egal ob in Bühl oder Karlsruhe - überall kommen die Tafeln an ihre Grenzen.

Immer mehr Geflüchtete aus der Ukraine kommen in Pforzheim, Rastatt, Baden-Baden oder Karlsruhe an. Viele finden erst einmal Unterschlupf bei Verwandten und Bekannten - oder auch in der jüdischen Gemeinde Karlsruhe. Denn dort stammt etwa die Hälfte der Gemeindemitglieder selbst aus der Ukraine.

Ein neuer Eisbär erfreut die Besucher im Karlsruher Zoo. Lloyd ist 21 Jahre alt und kommt aus Bremerhaven.

In Steinmauern (Landkreis Rastatt) legen die Schiltacher Flößer zu einer historischen Floßfahrt ab. Bis nach Nordrhein-Westfalen wollen sie mit ihrem selbst gebauten Floß fahren und damit eine Unesco-Bewerbung unterstützen.

Mai 2022

Anfang Mai lehnt Forstminister Peter Hauk (CDU) ein großes Naturschutzgebiet Saalbachwiesen bei Hambrücken (Landkreis Karlsruhe) ab. Das größte zusammenhängende Wiesengebiet in Nordbaden ist Rückzugsort für viele seltene Vogelarten. Daher wollen Gemeinden und Naturschützer dieses Gebiet unter Schutz stellen. Doch Hauk will einen angrenzenden Wald dafür nicht hergeben.

Die Freibäder öffnen - allerdings häufig mit eingeschränkten Zeiten, weil Personal fehlt. So auch im größten Bad der Region, im Rheinstrandbad Rappenwört bei Karlsruhe. Auch das Waldseebad in Gaggenau öffnet wieder nach sechs Jahren Sanierungspause.

Langwierige Nachverhandlungen zwischen der Stadt Karlsruhe und der Baufirma münden in einer Einigung über die Fertigstellung des Wildparkstadions - auch wenn das Ganze nun zwölf Millionen Euro teurer wird.

Wegen der anhaltenden Trockenheit herrscht schon im Mai an vielen Orten der Region große Waldbrandgefahr.

Die Staatsanwaltschaft Pforzheim stellt die Ermittlungen gegen Polizeibeamte ein, die im vergangenen Oktober in Pforzheim auf einen am Boden liegenden Mann eingeschlagen hatten. Es gebe keinen hinreichenden Tatverdacht.

Deutschlands größtes Straßentheaterfestival, das tête-à-tête in Rastatt, findet nach zwei Jahren Corona-Pause wieder statt.

Im Mai feiert das Bruchsaler Schloss seinen 300. Geburtstag mit einer Festwoche. Und Ende Juli folgt dann noch ein mehrtägiges Schlossfestival mit hochkarätigen Künstlern.

Ende Mai dann geht Waghäusels Oberbürgermeister Walter Heiler nach 23 Dienstjahren in Ruhestand.

Juni 2022

Das 9-Euro-Ticket sorgt auch im Raum Karlsruhe/Pforzheim/Baden-Baden für knallvolle Bahnen gerade am Wochenende und in den Ferien. Zusätzliche Züge und Wagons werden eingesetzt.

Die Spargelernte wird vielerorts frühzeitig beendet. Die Obst- und Gemüse-Absatzgenossenschaft Nordbaden (OGA) in Bruchsal spricht von einem Überangebot zum Anfang der Saison und später von mangelnder Nachfrage.

Die Energie Baden-Württemberg (EnBW) beschließt wegen der Energiekrise die geplante Stilllegung von Block 7 des Kohlekraftwerks im Karlsruher Rheinhafen rückgängig zu machen und das Kraftwerk bis mindestens Ende 2023 am Markt zu lassen. Die Bundesregierung will verstärkt Kohlekraftwerke zur Stromgewinnung einsetzen, um übergangsweise das fehlende Gas aus Russland zu ersetzen.

Der Landkreis Calw sowie der Stadt- und Landkreis Karlsruhe leiten erste Bußgeldverfahren gegen Pflegepersonal ein, das sich nicht an die Corona-Impfpflicht hält.

Der Karlsruher Gemeinderat stimmt für eine neue eingezäunte Hundeauslauffläche am Rande der Günter-Klotz-Anlage, nachdem eine andere Hundewiese wegen Protesten der Anwohner wieder abgebaut werden musste.

Wegen der außergewöhnlich hohen Temperaturen schon im Juni appelliert die Landesanstalt für Umwelt (LUBW) an jeden Einzelnen etwas zu tun. Städte und Kommunen werden aufgefordert, für mehr Grün und Wasser statt Beton und Stein in den Orten zu sorgen.

Juli 2022

Im Sommer ist wieder Hochzeit für Feste, Veranstaltungen oder Kultur-Events - zum Beispiel das Chorfest Baden, die Baden-Badener Sommernächte oder das mittelalterliche Peter und Paul Fest in Bretten.

Das Verfahren gegen Bad Schönborns Bürgermeister Klaus Detlev Huge (SPD) wegen Untreue und Sachbeschädigung wird gegen Zahlung von 15.000 Euro eingestellt. Huge wurde vorgeworfen, er habe einen 300 Meter langen Erdwall an einer Bundesstraße in Bad Schönborn im Kreis Karlsruhe illegal aufschütten lassen, mit Aushubmaterial vom Hausbau seiner Tochter. Außerdem hatte er den Ratstisch der Gemeinde ohne Rücksprache mit dem Gemeinderat zersägen und entsorgen lassen.

In Baden-Baden kommt es zu einem größeren Stromausfall - rund 10.000 Menschen sind betroffen.

Die Postzustellung funktioniert stellenweise nur unzureichend, zum Beispiel im Murgtal oder dem nördlichen Landkreis Karlsruhe. Teilweise warten Menschen wochenlang auf Post. Personalmangel und hoher Krankenstand seien die Gründe, so die Post.

Der Verwaltungsrat des Badischen Staatstheaters in Karlsruhe wählt Christian Firmbach zum neuen Intendanten - ab September 2024 soll er die Geschäfte übernehmen. Firmbach habe überzeugend dargelegt, wie er die Bau- und Sanierungszeit als Chance nutzen möchte für einen Aufbruch, den Theater und Publikum gemeinsam unternehmen.

Eine 68-jährige Frau kommt in Dobel (Kreis Calw) gewaltsam zu Tode. Im August werden zwei Tatverdächtige festgenommen.

August 2022

Im Juli und August entstehen Millionenschäden bei mehreren Bränden in Lagerhallen des Müllentsorgers Alba in Pforzheim, Waghäusel und Karlsruhe. Elektronikschrott beziehungsweise Batterien sollen die Feuer verursacht haben. Die Häufung der Brände gibt Rätsel auf.

Die anhaltende Trockenheit setzt auch den Bäumen im Rastatter Stadtwald zu. Deutlich mehr Bäume als in den Jahren zuvor müssen gefällt werden.

Kunden des Karlsruher Energieversorgers EnBW müssen für Strom künftig deutlich mehr bezahlen. Das Unternehmen kündigt wegen des Ukraine-Kriegs eine deutliche Preiserhöhung an.

Die Schifffahrt auf dem Rhein muss wegen Niedrigwassers eingeschränkt werden.

Wegen extremer Hitze und Trockenheit kommt es rund um Karlsruhe über mehrere Tage immer wieder zu Flächen- und Waldbränden. Der Hardtwald ist von einer ganzen Brandserie betroffen.

Die Schlosslichtspiele beginnen - wieder ganz ohne Einschränkungen vor dem Karlsruher Schloss. Vier Wochen später hat die Besucherresonanz alle Erwartungen übertroffen.

Nach einem Blitzeinschlag stehen Lagerhallen in Weingarten in Brand. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Menschen in den umliegenden Häusern müssen in Sicherheit gebracht werden. Es entsteht ein Schaden in Millionenhöhe.

September 2022

Der Weltkirchenrat tagt erstmals in Deutschland - und zwar in Karlsruhe. Die Stadt ist voller Gäste aus aller Welt.

Viele Ausbildungsplätze im Raum Karlsruhe/Rastatt/Pforzheim bleiben unbesetzt. Egal ob Einzelhandel, Handwerk oder Industrie, in allen Branchen sind Auszubildende Mangelware.

Für einige Schulen in der Region verläuft der Schulstart nach den Sommerferien etwas holprig. Häufig fehlen Lehrerinnen und Lehrer und auch die Energiekrise bereitet Sorgen - wie auch in Karlsbad.

Die Hallenbäder senken wegen der Energiekrise die Temperatur in den Schwimmbecken. Und die Klimaaktivisten gehen weltweit wieder auf die Straße – mehrere Tausend sind es in Karlsruhe.

Die KSC-Fanorganisation Supporters ruft zum Boykott der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar auf.

Oktober 2022

Im Badischen Staatstheater in Karlsruhe beginnen die Hauptarbeiten für die über 500 Millionen Euro teure Sanierung. Im ersten Bauabschnitt entsteht ein neues Schauspielhaus. Das sogenannte Kleine Haus wird an der Stelle des früheren Foyers gebaut, das abgerissen wurde. Bis 2027 soll ein modernes Theaterhaus mit 400 Zuschauerplätzen entstehen. Danach soll das Große Haus mit 1.000 Plätzen saniert werden. Der Umbau soll bis 2034 abgeschlossen sein.

Das Städtische Klinikum in Karlsruhe rechnet zum Ende des Jahres mit einem Finanzloch von 19 Millionen Euro. Gründe sind die steigenden Energiepreise, die hohen Kosten durch die Corona-Pandemie und die ungeklärte Refinanzierung der Krankenhäuser, die ihre Kosten nicht einfach an die Patienten weitergeben können.

In der Gemeinde Wiernsheim (Enzkreis) entsteht nach Angaben des Landes-Umweltministeriums einer der größten Solarparks Baden-Württembergs. Bis Januar sollen auf einer Fläche von zehn Hektar fast 18.000 Solarmodule aufgebaut werden. Fast zwölf Gigawatt Strom will der Investor wpd auf den Wiesen im Wiernsheimer Ortsteil Iptingen jährlich produzieren. Das würde rein rechnerisch den kompletten Stromverbrauch aller 6.500 Einwohner abdecken.

Mit zehn Monaten Verspätung öffnet der Kriegsstraßentunnel in Karlsruhe für den Verkehr. Damit ist die sogenannte Kombilösung komplett. Der dazu gehörende Straßenbahntunnel unter der Kaiserstraße ging bereits Ende 2021 in Betrieb.

Nach dem tödlichen Unfall eines siebenjährigen Jungen in Pforzheim fordern Anwohner Maßnahmen der Stadt für mehr Sicherheit. Der Junge war vom Spielplatz auf einem Skateboard liegend einen abschüssigen Fußweg hinunter auf eine Straße gerollt. Dort wurde er an einer unübersichtlichen Stelle von einem Transporter erfasst. Die Stadt Pforzheim hat mit Maßnahmen für mehr Sicherheit reagiert.

November 2022

In der ganzen Region gehen die Beschäftigten der Metall- und Elektrobranche auf die Straße, um ihren Lohnforderungen Nachdruck zu verleihen - auch bei Schaeffler in Bühl.

In Karlsruhe rollt Anfang November nachts ein Transporter samt dem darin schlafenden Fahrer in einen Bach. Über fünf Stunden später rettet ihn die Feuerwehr aus dem halb versunkenen Fahrzeug.

Eine Studie des ADAC macht erneut auf die katastrophalen Zustände auf Lkw-Parkplätzen an Autobahn-Raststätten aufmerksam. Es sind viel zu wenige, geparkt wird in der Not verkehrsgefährdend bis auf die Standstreifen der Autobahn. Besonders schlimm sind die Zustände laut ADAC unter anderem an der Raststätte Bruchsal an der A5.

Das Regierungspräsidium sperrt in Baden-Baden die Badener Wand im Massiv Battert für Klettersportler. Damit soll der bedrohte Wanderfalke und seine Brut geschützt werden. Bei den Kletterern sorgt die Entscheidung für Unverständnis, sogar Demonstrationen werden organisiert.

Der neue Vorstandsvorsitzende des Karlsruher Energiekonzerns EnBW tritt sein Amt an. Andreas Schell sieht sich und die EnBW vor "großen Herausforderungen", sieht in der Krise aber auch Chancen.

Eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg wird beim Karlsruher Güterbahnhof entschärft. 4.000 Menschen müssen zuvor das Gebiet verlassen.

Ende November verurteilt das Landgericht Baden-Baden einen 34-Jährigen zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung. Der Mann hatte ein sechsjähriges Mädchen getötet und sich dann an der Leiche vergangen. Der Fall sorgte bundesweit für Entsetzen.

Dezember 2022

Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in Gernsbach (Kreis Rastatt) verlieren zehn Menschen ihr Zuhause. Die Hilfs- und Spendenbereitschaft der Bevölkerung ist groß.

Eine bundesweite Großrazzia gegen Reichsbürger hat einen Schwerpunkt in Baden-Württemberg. Hunderte Polizeibeamte durchsuchen 38 Objekte, unter anderem in Pforzheim, im Enzkreis und im Kreis Karlsruhe.

Bei den seit Mai laufenden Bohrungen nach Erdwärme in Graben-Neudorf im Landkreis Karlsruhe hofft man, noch im Dezmeber die Schicht mit heißem Thermalwasser zu erreichen.

In Deutschland leiden Millionen Patienten an den Folgen ihrer Corona-Infektion. Viele warten noch auf eine passende Behandlung. Eine neue Long-Covid-Therapie aus Karlsbad könnte dabei helfen.

Zwei Jahre mussten die Menschen wegen Corona verzichten – dieses Jahr haben die Weihnachtsmärkte in der Region wieder geöffnet. Mit großem Erfolg: Die Weihnachtsmärkte in Karlsruhe und Baden-Baden verzeichnen Besucherekorde.