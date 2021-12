Der Jahresrückblick 2021 aus dem SWR Studio Karlsruhe

Das Jahr 2021 war im Raum Karlsruhe/Pforzheim/Baden-Baden geprägt von Corona, Landtags- und Bundestagswahl, aber auch von großen Bauprojekten. Wir blicken zurück und erinnern uns.

Januar 2021

Ganz Deutschland im Lockdown. Geschäfte, Schulen, Kitas, Lokale, Hotels, Fitnesscenter, Theater, Kinos - alles zu. Branchenvertreter wie der Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA fürchten eine Pleitewelle. Der Einzelhandel versucht, sich mit Lieferservice oder "Click and Collect" über Wasser zu halten.

Im Nordschwarzwald liegt massig Schnee, doch die Skilifte sind geschlossen - für die Liftbetreiber entlang der Schwarzwaldhochstraße eine bittere Pille.

Und an den Wochenenden müssen Maßnahmen ergriffen werden, um den Anstrum der Ausflügler in Lockdown-Zeiten zu begrenzen. Sobald die offiziellen Parkplätze an der Schwarzwaldhochstraße belegt sind, sperrt die Polizei die Zufahrtsstraßen.

Das Impfen gegen Corona ist großes Thema. Die Landesimpfzentren, wie das in der Karlsruher Messe, nehmen Anfang des Jahres die Arbeit auf, es folgen die Kreisimpfzentren. Außerdem sind mobile Impfteams in Altenheimen unterwegs. Aber alle kämpfen mit dem Mangel an Impfstoff.

Februar 2021

Wir sind immer noch im Lockdown. Während das Impftempo nur zögerlich Fahrt aufnimmt, fiebern Kinder und Jugendliche der Schule entgegen. Gerade Familien tun sich oft schwer damit, dass sich das Leben nun überwiegend in den eigenen vier Wänden abspielt.

In der ersten Februarwoche spricht das Klinikum Karlsruhe von einer leichten Entspannung auf den Intensivstationen und von rückläufigen Zahlen auf den Corona-Normalstationen. Über den Jahreswechsel hatte es einen Höchststand an Patienten gegeben, zahlreiche Operationen waren verschoben worden.

Mitte Februar kommen auch noch nächtliche Ausgangssperren hinzu. In Abhängigkeit von der Inzidenz vor Ort werden die dann nach und nach wieder aufgehoben.

Der Einzelhandel macht immer mehr Druck und fordert Öffnungsperspektiven - in Karlsruhe, Pforzheim, Baden-Baden und der gesamten Region.

Nach den Faschingsferien starten die Grundschulen in Baden-Württemberg mit Wechselunterricht. Auch Abschlussklassen dürfen wieder in Teilpräsenz unterrichtet werden. Die Freude ist groß - auch in der Silcher Grundschule in Östringen.

Fasching fällt im Februar aus, zahlreiche Menschen bekommen immer noch Kurzarbeitergeld, die Wirtschaft leidet.

März 2021

Die Friseure öffnen wieder, sie sind die Ersten direkt am Anfang des Monats. Dann folgen nach und nach weitere Öffnungen, unter Auflagen und in Abhängigkeit von der Inzidenz - der Einzelhandel zum Beispiel.

Auch Breitensport ist wieder möglich, zumindest draußen. Fußballtraining für Kinder und Jugendliche findet zunächst unter strengen Auflagen statt.

Museen und Zoos machen wieder auf. Doch wenige Tage später: schon wieder die Rolle rückwärts. Bei steigenden Inzidenzen müssen zahlreiche Lockerungen wieder zurückgenommen werden, in Pforzheim, in den Kreisen Calw und Rastatt.

Dennoch kehren Mitte März die Grundschüler und die Klassen 5 und 6 komplett an die Schulen zurück - allerdings gibt’s wegen steigender Coronazahlen dann nochmal einen Rückschlag mit Wechselunterricht, zudem kommt die Maskenpflicht Ende März und die Testpflicht an Schulen wird später eingeführt.

Überschattet von der Coronakrise finden Mitte März die Landtagswahlen in Baden-Württemberg statt. Die CDU verliert, die Grünen legen deutlich zu. In acht von zehn Wahlkreisen haben die Grünen die Direktmandate geholt, auch in Pforzheim.

Beherbergungsbetriebe kritisieren die Politik: nach Mallorca darf man wieder fliegen, doch die Ferienwohnungen im eigenen Land müssen geschlossen bleiben, monieren auch Inhaber von Ferienwohnungen im Murgtal

April 2021

Nun können auch Hausärzte gegen Corona impfen. Einen Impftermin zu bekommen, bleibt aber schwierig, denn nach wie vor ist Impfstoff nur unzureichend vorhanden.

Der Einzelhandel muss teilweise wieder schließen, weil die Infektionszahlen wieder steigen, zum Beispiel im Enzkreis.

Mai 2021

Die Hotellerie bereitet sich nach sieben Monaten im Lockdown auf die Wiedereröffnung vor - auch im Nordschwarzwald.

Im Landkreis Rastatt verstirbt Landrat Toni Huber nach längerer Krankheit im Alter von 56 Jahren.

Die Bundesnotbremse wird aufgehoben. Endlich gibt es weitere Lockerungen - Hotels, Lokale, Kultur und Breitensport laufen unter Auflagen wieder an.

Bis Ende Mai entspannt sich die Corona-Lage in der ganzen Region. Und die Impfpriorisierung wird aufgehoben, der Run auf die Arztpraxen, die nur wenig Impfstoff haben, kostet Medizinerinnen und ihre Teams viele Nerven.

Juni 2021

Es gibt immer mehr Impfaktionen ohne Termin, doch die Aktionen finden teilweise nur schleppend Abnehmer, was an dem Hin und Her bezüglich des Impfstoffs Astrazeneca liegt.

Die Delta-Variante breitet sich aus. Nach Pfingsten kehren alle Schüler an die Schulen zurück. Public Viewing bei der Fußball Europameisterschaft ist nur in kleinerem Rahmen in der Außengastronomie erlaubt. Aber der Sieg der Italiener wurde dann doch gefeiert - in Karlsruhe, Pforzheim und Bruchsal.

Die explodierenden Kosten für Sanierung und Erweiterung des Badischen Staatstheaters machen eine erneute Abstimmung des Karlsruher Gemeinderats nötig – der hält mit großer Mehrheit an dem 580 Millionen Euro-Projekt fest.

Und dann gibt’s im Juni noch Ärger wegen verklebter Schienen in Karlsruhe. Eine an den Gleisen verbaute, fehlerhafte Masse sorgt für wochenlanges Chaos im Stadtbahnverkehr.

Juli 2021

Unwetter verhageln Erdbeer- und Kirschernte. Das Festspielhaus Baden-Baden startet nach Corona-Zwangspause wieder durch, das Rossini Festival in Bad Wildbad geht komplett draußen über die Bühne - auch an sehr ungewöhnlichen Orten.

Nach dem verheerenden Hochwasser an der Ahr laufen viele Hilfsprojekte aus der ganzen Region an.

August 2021

Das Leben in der warmen Jahreszeit wird immer leichter. Die Schlosslichtspiele in Karlsruhe starten - und zwar wieder mit Besuchern.

Getrübt wird die Freude im August nur durch die Verunsicherung manches Reisenden angesichts ständig neuer Corona-Reisebestimmungen und die Streiks der Lokführer.

September 2021

Am Monatsersten bekommt das Kommando Spezialkräfte (KSK) in Calw einen neuen Kommandeur: General Ansgar Meyer tritt die Nachfolge von Markus Kreitmayr an. Der 56-jährige, zuletzt Befehlshaber des deutschen Kontingents in Afghanistan, soll die interne Reform der Spezialkräfte zu Ende bringen. Die Truppe war wegen rechtsradikaler Vorgänge und Unregelmäßigkeiten im Umgang mit Munition in die Kritik geraten.

Seinen ersten Arbeitstag am Monatsanfang hat auch der neue Interimsintendant am Badischen Staatstheater in Karlsruhe. Ulrich Peters löst Peter Spuhler ab, der wegen interner Querelen gehen musste.

In Baden-Baden bricht aus bisher ungeklärter Ursache ein Feuer im Luxushotel Badischer Hof aus. Verletzt wird niemand, das Palasthotel ist aber einsturzgefährdet und muss für Jahre schließen.

Das Zirkusfestival Atoll bringt internationale Artistik nach Karlsruhe.

Die Bundestagswahl beschert der SPD und den Grünen auch im Raum Karlsruhe/Pforzheim/Baden-Baden Zugewinne.

Ende September schließen nach den Landes- auch die Kreisimpfzentren, obwohl die Infektionszahlen langsam wieder steigen. Nun sollen die Hausärzte alleine das Impfen übernehmen.

Oktober 2021

Das Wintersemester an den Hochschulen beginnt - nach drei Semestern Online-Lehre werden auch wieder Präsenzveranstaltungen unter Einhaltung der 3G-Regel geboten.

KSC-Trainer Christian Eichner unterschreibt die Verlängerung seines Cheftrainer-Vertrags bis 2025. Er wolle mit seinem Trainerteam weiter mithelfen, aus dem KSC wieder einen stabilen Zweitligisten zu machen. Neben Eichner verlängerte auch Co-Trainer Zlatan Bajramovic bis 2025.

Im neuen Karlsruher Wildparkstadion beginnt die letzte Bauphase. Nach dem Abbau der provisorischen Nordtribüne werden die letzten beiden Zuschauertribünen errichtet.

Corona-Schnelltests werden kostenpflichtig. Nur Gondelsheim im Landkreis Karlsruhe macht eine Ausnahme: dort wird weiter kostenlos getestet.

Nach dem Ende der Impfzentren erleben die Arztpraxen erneut einen Ansturm. Dennoch stagniert die Impfquote und die Infektionszahlen steigen. Der KSC führt Ende Oktober 2G beim Stadionbesuch ein, Fußball schauen nur noch für Geimpfte und Genesene.

In Rastatt wird Christian Dusch neuer Landrat.

Und Ende Oktober schließt die Kunsthalle Karlsruhe für sechs Jahre – wegen Sanierung.

November 2021

Die Verbrauchermesse Offerta in der Messe Karlsruhe verbucht rund 60.000 Gäste. Das ist deutlich weniger als vor Corona, doch offenbar hat sich viel Kauflust aufgestaut. Rund 71 Prozent der Besucher haben laut Veranstalter direkt auf der Messe eingekauft.

Die steigenden Corona-Zahlen veranlassen die Bundesregierung dazu, 3G am Arbeitsplatz und in Bus und Bahn einzuführen. Das hat einen Run auf die zu wenig vorhandenen Teststellen zur Folge. Genauso gefragt wie Testen ist Impfen – überall werden Impfstellen und -stützpunkte aufgemacht. Der Andrang ist groß, wie hier in Graben-Neudorf:

Und dennoch gibt es angesichts voller Intensivstationen immer noch zu viele Ungeimpfte, betont Michael Geißler, Geschäftsführer des Karlsruher Klinikums. Das Krankenhauspersonal arbeite schon lange am Limit.

In der Gastronomie wird auch immer mehr kontrolliert, ob die Corona-Regeln wie 2G oder 3G eingehalten, die Kontaktdaten erfasst und die Hygieneregeln befolgt werden.

Als 2G-Plus auf Weihnachtsmärkten eingeführt wird, schließt als einer der ersten der Weihnachtsmarkt in Pforzheim, weil man auf dem in der Stadt verteilten Markt die Kontrollen nicht gewährleisten kann.

Dezember 2021

2G im Handel, 2G-Plus in Gastronomie, Kultur und Sportstätten, Clubs und Discos machen dicht und dann der Schock: auch alle Weihnachtsmärkte werden abgebrochen, zum Beispiel in Karlsruhe, Baden-Baden und Bruchsal. Die Enttäuschung bei den Schaustellern ist riesig.

Auf der Bahn-Baustelle am Rastatter Tunnel wird die Weströhre fertig gestellt. Die Tunnelvortriebsmaschine muss nun bis Mitte nächsten Jahres abgebaut werden. An Ostern werden die Gleise der Rheintalbahn auf die fertige Weströhre verlegt. Dadurch entsteht Platz für den Weiterbau der vor vier Jahren havarierten Oströhre. Sie soll dann in offener Bauweise fertiggestellt werden. Der Rastatter Tunnel soll nach Bahnangaben Ende 2026 in Betrieb gehen.

Und dann ist es endlich soweit: ab 11. Dezember rollen nach zwölf Jahren Bauzeit an der Karlsruher Kombilösung die Straßen- und Stadtbahnen durch den gut zwei Kilometer langen Tunnel unter der Kaiserstraße. Der zweite Teil der Kombilösung, der Straßentunnel unter der Kriegsstraße, wird erst im März 2022 fertig.

Telefonbetrüger treiben zum Jahresende hin vermehrt ihr Unwesen. Laut Karlsruher Polizei werden allein in der Stadt pro Woche mindestens 50 Betrugs- oder sogenannte Schockanrufe registriert, bei denen falsche Polizisten oder angebliche Enkel meist ältere Menschen unter Druck setzen, um ihnen Geld abzuknöpfen. Auch die Angst vor Corona machen sich die Betrüger zunutze.