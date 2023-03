Badisches Landesmuseum Karlsruhe: "Die 80er - Sie sind wieder da!"

Mit einer 80er-Jahre-Schau im Karlsruher Schloss will das Badische Landesmuseum in diesem Jahr Jüngere und Ältere ansprechen. Ab 17. Juni werden Zauberwürfel, Game Boy und Ghettoblaster gezeigt.

Die einen feiern gerade das Revival der 80er, die anderen haben die Zeiten selbst erlebt. Parallelen zum Heute sehen die Ausstellungsmacher nicht nur in Mode, Filmen und Musik. Auch in den Debatten um Krisen und Klima gibt es Déjà-vus.

Wie Direktor Eckart Köhne bei der Jahrespressevorschau am Dienstag mitteilte, verzeichnete das Museum im vergangenen Jahr 118.000 Besucher. Das waren zwar noch 40.000 Gäste weniger als vor der Pandemie, die im Frühjahr 2020 begann. Im Vergleich zu 2021 haben sich die Zahlen aber fast verdreifacht. "Die Besucherinnen und Besucher kommen langsam wieder ins Museum zurück", sagte Köhne.

"Wir sehen hier eine positive Entwicklung, die sich hoffentlich fortsetzt."

Einblick in ein großes Restaurierungsprojekt

Das Museum will in diesem Jahr außerdem in einer Schauwerkstatt Einblick in ein großes Restaurierungsprojekt geben. Eine antike 1,23 Meter hohe Prachtvase mit mythologischen Motiven zählt nicht nur zu den wichtigsten Stücken des Museums. Die sogenannte Unterwelt-Vase gilt auch als ein Glanzstück antiker Kunst- und Kulturgeschichte. "Die Besonderheit dieses Projektes ist es, dass es exemplarisch aufzeigt, wie Konservierung heute funktioniert", so Kuratorin Susanne Erbelding. Außerdem bereitet das Badische Landesmuseum die nächste Große Landesausstellung über die 1300-jährige Geschichte der Klosterinsel Reichenau im Bodensee vor.