Das Oberlandesgericht Karlsruhe hat seine Bilanz für das vergangene Jahr vorgestellt. Neben Corona beschäftigte die Gerichte dabei weiterhin der Diesel-Abgas-Skandal. Die Pandemie hat viele neue Verfahren mit sich gebracht, so der Präsident des Oberlandesgerichts Karlsruhe, Alexander Riedel. So habe das Familiengericht zum Beispiel immer wieder Fälle rund um die Maskenpflicht an Schulen verhandeln müssen. Viele Verhandlungen mussten aufgrund der Pandemie zudem per Videoschalte durchgeführt werden. In Einzelfällen wollen die Gerichte dieses Vorgehen auch in Zukunft beibehalten. Auch der Diesel-Abgas-Skandal beschäftigte das Oberlandesgericht Karlsruhe weiter. 2020 gingen dazu erneut rund 1.800 Klagen ein, vor allem gegen VW.