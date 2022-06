Jaguar-Fahrer gleich zweimal mit Alkohol am Steuer erwischt

Der Fahrer eines Jaguars wurde am Samstag gleich zweimal mit Alkohol am Steuer erwischt. Bei einer Polizeikontrolle fiel Beamten in Keltern ein starker Alkoholgeruch aus dem Fahrzeuginneren auf. Der Alkoholtest ergab 2,4 Promille. Den Führerschein des Jaguar-Fahrers konnten die Beamten allerdings nicht einkassieren. Den hatte zwei Stunden zuvor schon eine andere Polizeistreife in Neuenbürg einbehalten, da hatte der Mann noch 2,8 Promille. Neben zweier Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, muss sich der Jaguar-Fahrer nun auch wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.