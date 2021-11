Karlsruhe: Italienisches Fußballfieber vor EM-Halbfinale

per Mail teilen

Die Spannung unter den italienischen Fans in Karlsruhe steigt vor dem EM-Halbfinale gegen Spanien. Vor allem in der Südstadt ist das italienische Fußballfieber ausgebrochen.

Wer "Il Vesuvio" in der Karlsruher Südstadt betritt, kommt sofort in EM-Stimmung. Neben Parmesan, Mortadella und anderen italienischen Köstlichkeiten sind auch mehrere italienische Fahnen zu sehen. Ein Mitarbeiter bedient mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht eine Espresso-Maschine. Auf dem Rücken des blauen italienischen Fußball-Trikots, das er trägt, sein Name: Giuseppe.

Große Vorfreude unter Fußballfans in Karlsruhe

Giuseppe Petriccione ist absoluter Fußballfan. Seinen Emotionen lässt der aus der Region um Neapel stammende Mann sowieso meist freien Lauf. Und jetzt geht es für Italien im EM-Halbfinale auch noch gegen Spanien.

"Ich fühle mich wie ein Vulkan, der gleich ausbricht!"

Giuseppe Petriccione dachte, dass die Italiener sich gegen Spanien durchsetzen können. "Wir sind im Sturm und in der Abwehr gut", sagt der Fan, der vor allem vom kleinen Dribbelkünstler Lorenzo Insignie begeistert ist. Schon allein, weil der für den SSC Neapel spielt.

Public Viewing vor italienischem Feinkostgeschäft

Giuseppes Schwester, Olga Petriccione, betreibt das Feinkostgeschäft am Karlsruher Werderplatz. Schon gegen Belgien im Viertelfinale haben sie draußen vor dem Laden eine Leinwand aufgestellt. "Da war die Hölle los", schwärmt sie und zückt ihr Handy, um ein Video mit jubelnden Fans zu zeigen. Auch gegen Spanien rechnete sie wieder mit vielen italienischen Fußballfans aus der Südstadt.

"Mein Tipp? 2:0 für Italien - das reicht uns."

Italienische Revanche für 2012?

Auch die italienische Bar "Sette Bello" zeigte das EM-Halbfinale. Der Betreiber Raffaele Calo war optimistisch, dass es für Italien reicht. Anders als vor acht Jahren, als Italien im EM-Finale gegen Spanien scheiterte. "Wir haben noch eine offene Rechnung mit denen von 2012", erklärt Raffaele. Man habe lange keine Europameisterschaft mehr gewonnen. "Die Mannschaft spielt gut, jetzt wird es Zeit für den Titel!"