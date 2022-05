Mobilitätsmesse IT Trans ist zurück

In Karlsruhe hat die Mobilitätsmesse IT Trans begonnen. Die Messe informiert bis Donnerstag über digitale Systeme für den städtischen Öffentlichen Nahverkehr. Sie findet, nach pademiebedingter Verschiebung im vergangenen Jahr, wieder in den Karlsruher Messehallen statt, mit Publikum und praktisch ohne Corona-Einschränkungen. Rund 270 Aussteller aus 30 Ländern zeigen Produkte und Ideen. Diese reichen vom kontaktlosen Fahrscheinkauf über Luftqualitätssysteme in Bussen und Bahnen bis zum digital begleiteten oder autonomen Fahren. Auf dem Programm stehen Workshops, Konferenzen und Foren. Zu den Partnern der international führenden Fachmesse gehören das Testfeld autonomes Fahren, die Technologieregion Karlsruhe mit einem Mobilitätslabor sowie Hochschulen und Ministerien.