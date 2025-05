Ironman Kraichgau: Sport, Familienfest und Sperrungen

Zum 19. Mal findet das Triathlon-Event Ironman im Kraichgau statt. Geboten werden attraktive Sportwettbewerbe und Rahmenprogramm. Straßen werden gesperrt.

Auf die Plätze, fertig, los! Am Wochenende findet die Sportveranstaltung Ironman 70.3 im Kraichgau statt. Von Freitag bis Sonntag treten Sportler aus aller Welt gegeneinander an. Höhepunkt ist der 113 Kilometer lange Ironman Wettkampf am Sonntag. Der Triathlon beginnt im Hardtsee in Ubstadt-Weiher, zieht sich über die hügelige Landschaft und endet in Bad Schönborn.

Außerdem gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm und ein großes Familienfest.

Es ist für Ubstadt-Weiher etwas besonderes. Wir freuen uns drauf.

Autofahrer und auch die Benutzer von Bussen müssen am Wochenende jedoch Geduld mitbringen. Für die Dauer der Sportwettkämpfe werden mehrere Straßen gesperrt. Der KVV rechnet deshalb mit massiven Einschränkungen im Straßenverkehr.

Busverkehr im Kraichgau durch den Ironman Triathlon stark betroffen

Laut KVV werden die Buslinien 131 und 132 am 23. und 24. Mai umgeleitet. Die größten Einschränkungen wird es am Sonntag geben. Zwischen sieben Uhr und 18:30 Uhr wird es eine Vollsperrung für die Laufstrecke des Ironmans durch Bad Schönborn geben.

Die Buslinien 134 und 132 fallen ganztägig aus. Andere Linien werden umgeleitet. Für die AVG-Stadtbahnlinie S32 entfällt der Abschnitt Ubstadt Ort - Menzingen. Ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet.