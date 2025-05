Ironman Kraichgau bringt Verkehrsbehinderungen

Am Abend findet der Triathlon der Bundesliga statt. Rund um das Sportevent gibt es außerdem ein Seefest am Hardtsee in Ubstadt-Weiher. Dort startet auch der 113 Kilometer lange Ironman Triathlon am Sonntagmorgen – das Highlight des Wochenendes! Der Wettkampf endet mit einem Halbmarathon in Bad Schönborn. Entlang der Triathlon-Strecke sind die Straßen gesperrt. Der Linienbusverkehr wird umgeleitet und fällt teilweise aus. Auch die Stadtbahn S32 ist betroffen. Ein Schienenersatzverkehr zwischen Ubstadt Ort und Münzesheim wird eingerichtet.