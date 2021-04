per Mail teilen

Der Ironman Kraichgau-Triathlon fällt in diesem Jahr aus. Die für den 6. Juni geplante sportliche Großveranstaltung könne unter den geltenden Verordnungen des Landes trotz Hygienekonzept nicht sicher durchgeführt werden, so die Gemeinde Bad Schönborn (Kreis Karlsruhe). Den sieben austragenden Gemeinden sei nichts anderes übrig geblieben, als den Wettkampf zum Schutz von Sportlern, Helfern und Publikum abzusagen. Zum Kraichgau Ironman kommen jährlich zehntausende Zuschauer an die Strecke.