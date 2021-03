per Mail teilen

Der Landkreis Rastatt hat mit 127,5 die höchste 7-Tage-Inzidenz im Raum Karlsruhe/Pforzheim/Calw/Baden-Baden und hat Lockerungen zurückgenommen. In Karlsruhe ist die Inzidenz wieder unter 100 gesunken.

Im Landkreis Rastatt werden ab Dienstag die Kontaktbeschränkungen wieder verschärft, ein privates Treffen darf dann nur mit einer weiteren Person aus einem weiteren Haushalt stattfinden, wobei Kinder bis einschließlich 14 Jahre nicht zählen. Museen werden geschlossen und der Einzelhandel darf statt Einkaufen mit Termin nur noch "Click and Collect" anbieten, also Abholung nach Bestellung.

Für Stadt und Landkreis Karlsruhe drohen zunächst keine Verschärfungen

In der Stadt Karlsruhe lag die 7-Tage-Inzidenz am Wochenende zwei Tage über einem Wert von 100 - am Sonntag waren es 103,8. Der Zoo, der letzte Woche mit Termin besucht werden konnte, hat vorsorglich den Ticketverkauf gestoppt.

Der Landkreis Karlsruhe lag bisher unter einem Inzidenzwert von 100, müsste also eigentlich noch nicht über strengere Corona-Beschränkungen nachdenken, allerdings wollen Stadt und Landkreis künftig einheitliche Regelungen beschließen, wenn es notwendig wird.

"Wir stehen in einem ständigen Austausch mit dem Landkreis und halten ein gemeinsames Vorgehen für sinnvoll." Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD)

Da am Montag die Zahlen sowohl im Stadt- als auch im Landkreis unter 100 lagen, sind die Voraussetzungen für eine erneute Verschärfung der Maßnahmen zunächst nicht erfüllt.

Termin-Shopping in Baden-Baden

In Baden-Baden liegt die Inzidenz seit drei Tagen über 50, mittlerweile bei 61,6. Hier wird der seit letzten Montag geöffnete Einzelhandel ab Mittwoch auf Termin-Shopping umgestellt. Museen können dann auch nur noch nach Vergabe eines Termins besucht werden.

Im Landkreis Calw müssen Geschäfte wieder schließen und Termine vergeben

Auch im Landkreis Calw müssen die Geschäfte wieder schließen und dürfen nur noch Kunden mit vorheriger Anmeldung einlassen. Grund ist auch hier der gestiegene Inzidenzwert, der seit drei Tagen über 50 liegt. Landrat Helmut Riegger kritisiert die Regelung: die reinen Inzidenzwerte sollten nicht ausschlaggebend für Lockerungen sein, sondern die Gesamtsituation. Der Einzelhandel sei nicht die Ursache für steigende Infektionszahlen.

Nur der Enzkreis noch mit 7-Tage-Inzidenz von unter 50

Der Enzkreis ist laut Landesgesundheitsamt der einzige Landkreis der Region mit einer Sieben-Tage-Inzidenz knapp unter 50, der Einzelhandel dort ist geöffnet. Ebenso in Pforzheim, denn dort ist man erst am Wochenende auf 54,8 (Stand Sonntag) gerutscht. Aktuell liegt die Inzidenz bei 58. Erst wenn die Inzidenz drei Tage hintereinander über 50 liegt, muss der Einzelhandel auf Termin-Shopping umstellen.

Weitere Öffnungen an Schulen

Unabhängig von der Inzidenz sind am Montag alle Klassenstufen der Grundschule sowie die Klassenstufen 5 und 6 der weiterführenden Schulen in Baden-Württemberg zu einem eingeschränkten Präsenzbetrieb unter Pandemie-Bedingungen zurückgekehrt.