Die Inzidenz in Karlsruhe ist mittlerweile auf einen Wert von 20,8 gestiegen. Damit gehört Karlsruhe zu den drei Städten mit der höchsten Inzidenz in Baden-Württemberg. Einer der Gründe für den starken Anstieg der Inzidenz in den letzten Tagen ist der Corona-Ausbruch im Karlsruher Club Topsy Turvy. Dort hatten sich nach einer Veranstaltung bislang 49 Menschen mit Corona angesteckt.