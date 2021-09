OB Mentrup rechnet mit sinkender 7-Tage-Inzidenz

Die Corona-Inzidenz in Karlsruhe wird voraussichtlich weiter sinken. Davon geht Oberbürgermeister Frank Mentrup aufgrund der Abwasseruntersuchungen aus, bei denen regelmäßig die Menge an Corona-Viren gemessen wird. Die aktuelle 7-Tage-Inzidenz liegt bei 71. Das Ende der Sommerferien habe nicht zu mehr Infektionen geführt, teilte Mentrup nach der Sitzung des Verwaltungsstabs mit. In Schulen und Kitas gebe es nur einzelne Infektionen. Allerdings gebe es wieder mehr Patienten auf der Intensivstation des Städtischen Klinikums. Neun sind es aktuell, drei davon Kinder. Allerdings liegt nur ein Kind ausschließlich wegen Corona auf der Intensivstation. Die sechs Erwachsenen sind alle ungeimpft. OB Mentrup appellierte noch einmal, sich impfen zu lassen und verteidigte die Maskenpflicht im KSC-Stadion trotz 3-G-Regel. Mit Auseinandersetzungen rechne man wegen der Neuregelung in Baden-Württemberg, nach der Nichtgeimpfte keine Entschädigung mehr bei Lohnausfall wegen Quarantäne bekommen.