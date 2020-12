per Mail teilen

"Wir schaffen das" - vor fünf Jahren hat Bundeskanzlerin Merkel diesen Satz gesagt. Er hat die Diskussion in der Flüchtlingskrise geprägt. In Karlsruhe war 2015 noch die einzige Landeserstaufnahmestelle. Von Anfang an engagiert hat sich Lüppo Cramer, Vorstand der Karlsruher Flüchtlingshilfe.