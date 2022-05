45. Internationales Oldtimer-Meeting im Juli in Baden-Baden

per Mail teilen

Anfang Juli wird es in Baden-Baden wieder das Internationale Oldtimer-Meeting geben. Zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie kann die Veranstaltung wieder in gewohntem Umfang stattfinden.

350 Fahrzeuge aus allen Epochen der Automobilgeschichte werden nach Angaben der Veranstalter auf dem 45. Internationalen Oldtimer-Meeting in der Kurstadt zu sehen sein. Im Mittelpunkt der Schau (8. -10. Juli) in der Lichtentaler Allee steht in diesem Jahr die Ehrengastmarke Mercedes-Benz.

Mercedes 220 Coupe von 1957 SWR Patrick Neumann

Sonderschau zum 70. Geburtstag des Mercedes SL

Dem Sportwagen Mercedes SL ist dabei zum 70. Geburtstag eine Sonderschau gewidmet. Das Meeting wird von einem umfangreichen Rahmenprogramm begleitet. Zu der Veranstaltung werden rund 20.000 Besucher erwartet.

"Wir freuen uns endlich in der fast schon Post-Pandemie-Zeit das Oldtimer-Meeting wieder stattfinden lassen zu dürfen."

Das Oldtimer-Meeting ist traditionsgemäß ein Concours d’élégance automobile. Die 120 schönsten Oldtimer werden hierbei mit Pokalen prämiert. Die Jury berücksichtigt bei der Preisvergabe neben Zustand und Seltenheitswert der Oldtimer auch Kostüme aus der Zeit oder eine Blumendekoration.