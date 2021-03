per Mail teilen

Zum Internationalen Frauentag gibt es heute in Karlsruhe gleich zwei Kundgebungen. In der Region fallen die meisten Veranstaltungen wegen Corona allerdings aus oder werden auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

"Mehr Gewerkschaft, Mehr Gleichstellung: Mehr denn je", so lautet das Motto der Kundgebung des DGB Karlsruhe auf dem Rathausplatz. Sie beginnt um 20 Uhr, unter anderen wird auch Karlsruhes Bürgermeisterin Betina Lisbach von den Grünen sprechen.

Demonstrationszug durch Karlsruher Innenstadt

Bereits um 17.30 Uhr startet eine Kundgebung des Karlsruher Frauenbündnisses auf dem Friedrichsplatz, der ein Demonstrationszug durch die Innenstadt folgen soll. Während viele Veranstaltungen in der Region verschoben werden, bietet die Kontaktstelle Frau und Beruf Nordschwarzwald in Pforzheim einen Workshop für berufstätige Frauen und Wiedereinsteigerinnen an.