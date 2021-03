per Mail teilen

Am Montagabend haben die internationalen Wochen gegen Rassismus, zum Beispiel auch in Bruchsal oder Karlsruhe, begonnen. Alle Veranstaltungen finden wegen Corona digital statt.

Bruchsal startete am Montagabend mit einem Vortrag von Philip Schlaffer, ein ehemaliger Neonazi, Hooligan und Rocker, der mittlerweile als Sozialarbeiter arbeitet. Schlaffer berichtete von seinen Erfahrungen und seinem Ausstieg aus der Szene. Die Autorin Kübra Gümüsay, die das Buch "Sprache und Sein" geschrieben hat, wird eine Online-Lesung halten.

Karlsruhe: Netzwerk gegen Rassismus mit umfangreichem Programm

In Karlsruhe hat das Netzwerk gegen Rassismus ein umfangreiches Programm geplant, bestehend aus Workshops, Lesungen, Vorträgen aber auch kulturellen oder religiösen Veranstaltungen. Los geht’s am Dienstag mit einer Podiumsdiskussion zum Thema "Institutioneller Rassismus". Die internationalen Wochen gegen Rassismus enden am 28. März.