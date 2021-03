per Mail teilen

Über 120 Unternehmen haben sich für den "Innovationstag Nordschwarzwald" am Dienstag angemeldet. Firmen und Experten tauschen sich über die Entwicklung neuer Ideen aus. Wegen der Corona-Pandemie findet der Innovationstag digital statt. In Vorträgen, Podiumsdiskussionen und Workshops geht es um Themen wie künstliche Intelligenz und wie mittelständische Firmen gleichzeitig effektiv das Tagesgeschäft abwickeln und neue Ideen entwickeln können. Der Rektor der Hochschule Pforzheim Ulricht Jautz erhofft sich von dem Tag Impulse für die Region. Der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Nordschwarzwald Jochen Protzer sagte, zwar stünden manche Unternehmen wegen Corona "mit dem Rücken an der Wand., trotzdem sei es eine Frage des Überlebens, die Märkte von Morgen im Blick zu behalten. Beim Innovationsindex des Landes belegte der Nordschwarzwald 2020 den letzten Platz.