Eine Achtjährige ist bei einem Verkehrsunfall in Oberhausen-Rheinhausen (Landkreis Karlsruhe) schwer verletzt worden. Das Mädchen war am Samstagnachmittag mit seinen Inlinern auf einem abschüssigen Weg unterwegs und konnte nicht mehr bremsen. Es rollte auf die Straße, wo es mit einem fahrenden Auto kollidierte. Das Unfallopfer wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.