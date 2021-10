Indoor-Meeting ist zurück in der Messe Karlsruhe

per Mail teilen

Leichtathletik-Fans können in der Messe Karlsruhe wieder Spitzensport erleben. Das "INIT Indoor Meeting" findet am 28. Januar mit Publikum und neuem Titelsponsor statt.

Das Leichtathletik-Event hatte 2021 wegen der Corona-Pandemie erstmals ohne Zuschauer in der Europahalle stattgefunden. Am 28. Januar kehrt die traditionsreiche Veranstaltung als "Init Indoor Meeting" wieder in die Halle 3 der Messe Karlsruhe zurück. Dort dürfen dann auch wieder Fans den Topathleten zujubeln.

"Die Leichtathletik lebt mit dem Publikum und der Stimmung. Packende Wettkämpfe unter Weltklasse-Atmosphäre, darauf freuen wir uns!"

Weniger Tickets als in den Vorjahren beim Indoor Meeting

Karlsruhe zählt auch im kommenden Jahr zu den insgesamt sieben Meetings weltweit mit Gold-Status - der höchsten Kategorie in der Hallen-Leichtathletik. In den Jahren vor der Pandemie kamen rund 5.000 Zuschauer.

Dieses Mal wird die Arena in etwas kleinerem Rahmen als bisher aufgebaut. Daher wird es weniger Tickets geben. Wie viele genau, ist unter anderem wegen der Pandemie noch unklar. Der Ticketverkauf startet am 6. Dezember.

Das "Indoor Meeting" in der Messe Karlsruhe in den Vorjahren. imago images BEAUTIFUL SPORTS/Kai Peters

Neuer Hauptsponsor für Leichtathletik-Event

Wie der Veranstalter, die Karlsruher Marketing und Event Gmbh, mitteilte, wurde mit dem Karlsruher Unternehmen "INIT" ein neuer Titelsponsor für das Leichtathletik-Meeting gefunden. INIT erfasst, verarbeitet und stellt Daten für den Öffentlichen Nahverkehr dar und ist auf diesem Gebiet nach eigenen Angaben Weltmarktführer. Seit 2015 unterstützt das Unternehmen das Karlsruher Leichtathletik-Event als Hauptsponsor und erweitert nun sein Engagement.