Ingo Wellenreuther (CDU) räumt seine Niederlage ein und gratulierte Zoe Mayer (Grüne) zum Wahlsieg im Wahlkreis Karlsruhe-Stadt, sagte aber zugleich, er sei nicht überrascht gewesen. Für ihn war es absehbar, angesichts des Bundesergebnisses. Dabei übte er auch Kritik an der Bundes-CDU. "Wenn man so viele Fehler macht, wie die Union gemacht hat, braucht man sich nicht wundern", so Wellenreuther.