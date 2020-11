In der Diskussion um die Zukunft der Standorte des Klinikums Mittelbaden gab es gestern Abend in Bühl eine Bürger-Informationsveranstaltung. Wegen der Corona-Pandemie musste sie virtuell stattfinden. Bereits vorab konnten Interessierte ihre Fragen für diesen Abend einreichen. Auch während der Veranstaltung war das per Live-Chat möglich - was während der rund 90-minütigen Diskussion zahlreich genutzt wurde. Rede und Antwort standen Baden-Badens Oberbürgermeisterin Mergen, der stellvertretende Landrat Rihm sowie die beiden Geschäftsführer des Klinikums Mittelbaden. In der Diskussion um ein neues Klinikum war immer wieder Kritik zu hören. Viele fürchten eine Verschlechterung der medizinischen Versorgung in der Region. Mergen bekräftigte, dass die Notfallversorgung in Bühl zum Beispiel auch weiter bestehen bleiben soll. Für die nächsten Monate sind noch Info-Veranstaltungen an den Standorten Gaggenau, Baden-Baden und Rastatt geplant. Sie sollen mehr Klarheit bringen.