Autonomes Fahren - Stadt will Antworten auf wichtige Fragen geben

Die Stadt Karlsruhe lädt am Samstag alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zu einer Informationsveranstaltung zum Testfeld Autonomes Fahren ein - und zwar von 9 bis 14 Uhr in der Fleischmarkthalle auf dem Alten Schlachthof in Karlsruhe.

Expertinnen und Experten stehen an mehreren Themeninseln für Fragen zur Verfügung. Auch Karlsruhes Oberbürgermeister Mentrup und Staatsekretärin Zimmer vom baden-württembergischen Verkehrsministerium stehen zum Austausch bereit. Das Testfeld Autonomes Fahren wurde im Mai 2018 in Betrieb genommen. Die Testfeldstrecken befinden sich zwischen Karlsruhe, Bruchsal und Heilbronn. Für alle, die nicht persönlich beim Bürgerdialog vorbeischauen können, gibt es einen Live-Stream im Internet.