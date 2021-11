per Mail teilen

In Bühlertal (Kreis Rastatt) ist das baden-württembergische Landeskriminalamt mit einem Informationsbus zum Thema Wohnungseinbrüche zu Gast gewesen. Bürgerinnen und Bürger konnten sich kostenlos über die neueste Sicherheitstechnik informieren. Wer sich zu Hause von den Beamten zum Thema Einbruchschutz beraten lassen will, kann jederzeit kostenlos einen Termin beim Polizeipräsidium in Offenburg vereinbaren.