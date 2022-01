Hochradioaktiver Müll aus Frankreich für Philippsburg

per Mail teilen

Das Infoforum "Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz" des baden-württembergischen Umweltministeriums beschäftigt sich am Mittwoch mit der Zwischenlagerung hochradioaktiven Mülls aus Frankreich in Philippsburg.

Bis zu fünf Castoren aus La Hague sollen in Philippsburg (Landkreis Karlsruhe) gelagert werden. Das Material stammt aus deutschen Kernkraftwerken und soll später in einem Endlager sicher verwahrt werden. Bis dieses gefunden ist, sollen die Castoren im Zwischenlager Philippsburg unterkommen. Die Genehmigung dafür wurde im November erteilt und reicht bis ins Jahr 2047.

Stadt Philippsburg prüft rechtliche Schritte

Philippsburgs Bürgermeister Stefan Martus erhofft sich von der Infoveranstaltung genauere Informationen über die Menge und die genaue Lieferzeit der Castoren. "Die Stadt will diese Einlagerung nicht", so Martus. Der Gemeinderat müsse über einen Widerspruch oder gar eine Klage gegen den Transport noch entscheiden.

Das Infoforum "Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz" habe das Ziel, interessierte Bürgerinnen und Bürger regelmäßig über aktuelle Themen der Kernkraftwerke, des Strahlenschutzes und der Entsorgung radioaktiver Abfälle zu informieren. Damit setze das Umweltministerium seine transparente Informationspolitik zu Fragen der Kernenergie in Baden-Württemberg fort, heißt es aus dem Ministerium. Das Infoforum ersetzt und erweitert die 2012 eingerichteten Informationskommissionen an den Kernkraftwerksstandorten Philippsburg und Neckarwestheim (Kreis Heilbronn).

Interessierte Bürger können sich anmelden

Das zweite Infoforum soll das Thema "Rücknahme von Abfällen aus Frankreich" beleuchten. Wie genau soll der Transport und die Einlagerung von radioaktiven Abfällen aus La Hague in das baden-württembergische Zwischenlager Philippsburg ablaufen? Welche Menge und welche Art von Abfällen wird nach Baden-Württemberg transportiert?

Diese und weitere Fragen will das Umweltministerium Baden-Württemberg beantworten. Umweltministerin Thekla Walker (Grüne), die EnBW Kernkraft GmbH, die BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung und die zuständige Abteilung des Umweltministeriums informieren über den aktuellen Stand. Interessierte Bürger können am Mittwochabend an der Online-Veranstaltung teilnehmen.