EnBW testet induktives Laden während der Fahrt im Karlsruher Rheinhafen

Die Energie Baden-Württemberg (EnBW) testet im Karlsruher Rheinhafen das induktive Laden von Fahrzeugen. Ein Bus wird dort direkt aus der Fahrbahn mit Strom versorgt.

Eine neue Studie des KIT belegt: Elektroautos sind doch klimafreundlicher als Diesel- oder Benziner. Das große Problem sind derzeit allerdings noch die Batterien. Für PKW gibt es da immer bessere Lösungen, elektrische LkW´s müssten allerdings sehr schwere und große Batterien haben. Deshalb testet das Land Baden-Württemberg derzeit im Murgtal elektrische Oberleitungs-LKW. EWayBW heißt das Projekt.

Die Energie Baden-Württemberg untersucht nun gleichzeitig eine andere Lösung. Im Rheinhafen fährt ein Bus, der während der Fahrt aus der Fahrbahn heraus geladen wird. Das Projekt untersucht damit heute schon mögliche Lösungen für eine nachhaltige elektromobile Zukunft speziell im Personennah- und Schwerlastverkehr.

Neue Buslinie zum EnBW-Ausbildungszentrum

Die neue Buslinie bindet das EnBW-Ausbildungszentrum im Karlsruher Rheinhafen an den öffentlichen Personennahverkehr an. Die Technologie für die Teststrecke liefert das israelische Start-up "ElectReon".

„Viele von uns kennen die kontaktlose Ladetechnik bereits von ihrem Smartphone, wo sie seit Jahren erfolgreich eingesetzt wird."

Jetzt soll das induktive Laden für Elektrofahrzeuge aus dem Labor auf die Straße gebracht werden. Das sei ein echter Härtetest für die Technologie. Denn sie muss auch bei hohen und tiefen Temperaturen und bei Geschwindigkeiten von über 50 Stundenkilometer funktionieren.

Chancen und Alltagstauglichkeit sollen untersucht werden

Mit dem Projekt möchte die EnBW Chancen und Alltagstauglichkeit der induktiven Ladetechnologie testen. Bisher gibt es weltweit nur zwei vergleichbare Projekte, die bereits mit der Technologie von ElectReon arbeiten: in Schweden und in Israel. Die Technik wird zunächst auf dem Gelände der EnBW aufgebaut. Später sollen die Ladespulen auch an der angrenzenden öffentlichen Straße eingebaut werden. .