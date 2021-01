In der Karlsruher Messe findet am Freitag der Leichtathletik-Wettbewerb Indoor-Meeting statt. Dazu wurde eine Messehalle wochenlang in eine Leichtathletik-Arena verwandelt.

Es ist eine Tradition in Karlsruhe: Zu Jahresanfang zeigen Olympiasieger und Weltmeister beim Karlsruher Indoor-Meeting ihr Können. Seit 2016 ist der Wettbewerb Teil der Hallenleichtathletik-Serie "World Athletics Indoor Tour". Unter den Zuschauern ist dieses Jahr auch der Vorstandschef des Leichtathletik-Weltverbandes IAAF, Jon Ridgeon. Der ehemalige Hürdensprint-Vizeweltmeister aus Großbritannien freue sich sehr auf das Indoor Meeting in Karlsruhe. Sportlerin des Jahres Malaika Mihambo mit dabei Die Veranstaltung ist schon lange ausverkauft, 5.000 Zuschauer passen in die Karlsruher Messehalle. Mit dabei ist unter anderem die Weltmeisterin im Weitsprung Malaika Mihambo. Sie tritt beim Indoor-Meeting zuerst in der Sprintdistanz an. Kurzfristig hat sie sich entschlossen, auch in ihrer Paradedisziplin Weitsprung an den Start zu gehen. In elf Disziplinen treten die Spitzensportler aus 40 Ländern gegeneinander an. Im Stabhochsprung der Männer fordert beispielsweise der Weltmeister, Sam Kendricks aus den USA, den Weltrekord-Sportler Renaud Lavillenie heraus. Beim Hochsprung der Damen könnten die zwei Meter übersprungen werden. Und beim Weitsprung der Männer steht der Karlsruher Julian Howard im Mittelpunkt. Er trifft auf den Spanier Eusebio Cáceres und auf Fabian Heinle, der bei der EM 2018 Silber holte. Drei chinesische Athleten, die angemeldet waren, sind allerdings nicht angereist. Der Grund ist das sich ausbreitende Coronavirus. Aufwendige Aufbauarbeiten Fast vier Wochen lang wurde die Karlsruher Messehalle in eine Leichtathletik-Arena verwandelt. Besonders sorgfältig musste das Herzstück des Indoor-Meetings, die blaue Laubahn, aufgebaut werden. Denn nur wenn die Vorschriften des Leichtathletik-Verbandes eingehalten werden, zählen eventuelle Rekorde. Die weiteren Stationen der World Athletics Tour, zu der das Karlsruher Indoor-Meeting mittlerweile gehört, sind Boston, Düsseldorf, das polnische Torun, Glasgow, Liévin in Frankreich und Madrid.