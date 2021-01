Das Indoor-Meeting live im SWR

Der SWR zeigt das internationale Leichtathletik Hallenmeeting aus Karlsruhe am 29. Januar 2020 ab 18:35 Uhr in kompletter Länge im Livestream auf SWR.de/Sport, bei YouTube SWR Sport und in der ARD/SWR Mediathek. HbbTV: Via ARD/SWR-Mediathek ist der Livestream auch auf dem (internetfähigen) Fernseher abrufbar.

Die Kommentatoren sind Michael Bollenbacher und Marius Zimmermann.