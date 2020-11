Das traditionsreiche Indoor-Meeting der Leichtathleten soll am 29. Januar in der Karlsruher Europahalle stattfinden. Derzeit wird ein Hygienekonzept für die Veranstaltung unter Corona-bedingungen erarbeitet. Rund 130 Athletinnen und Athleten sollen teilnehmen. In der Halle sind keine Zuschauer zugelassen, das Meeting wird als TV-Ereignis organisiert. Man arbeite daran, unter schwierigen Bedingungen ein Spitzenmeeting auf internationalem Niveau zu erarbeiten, so der Geschäftsführer der Karlsruher Event GmbH Martin Wacker. Die Karlsruher Veranstaltung soll gleichzeitig der Startschuss für die Saison weltweit mit insgesamt sechs Meetings werden. Es sei wichtig, den Athletinnen und Athleten eine Plattform zu bieten. Anfang September folgt dann eine zweite Leichtathletik-Veranstaltung auf dem Karlsruher Marktplatz.