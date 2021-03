Ein Unbekannter hat in der Herz-Jesu-Kirche in Mühlacker randaliert und schließlich den kompletten Opferstock entwendet. Der entstandene Sachschaden und der Wert des Opferstocks belaufen sich laut Polizei auf rund 250 Euro. Erst am Samstagmorgen ist eine Kirche in der Karlsruher Südstadt verwüstet worden.