In Karlsruhe und anderen Städten gehen am 1. Mai Tausende auf die Straße

Zum Tag der Arbeit sind heute in Baden-Württemberg Tausende Menschen für mehr Arbeitnehmerrechte auf die Straße gegangen. Die Hauptkundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbunds fand in Karlsruhe statt.

Mit Plakaten zogen am Vormittag Hunderte Demonstranten durch die Karlsruher Innenstadt. Sie forderten lautstark zum Beispiel mehr Lohn und mehr Sicherheit für die Beschäftigten. Die Demonstration blieb laut Polizei friedlich und endete wie geplant auf dem Marktplatz. Dort hielt unter anderem der Vorsitzende des DGB in Baden-Württemberg, Kai Burmeister, eine Rede. Es gebe immer noch zu viele Beschäftigte ohne Tarifvertrag, sagte Burmeister.

Der Gewerkschaftsbund, zu dem unter anderem ver.di oder die IG Metall gehören, verzeichnete zuletzt wieder mehr Mitglieder und sieht sich daher gestärkt. 2024 müsse das Jahr steigender Löhne werden, so Burmeister. Auch in anderen Städten wie Mannheim, Stuttgart und Ulm gingen Menschen dafür am 1. Mai auf die Straße.