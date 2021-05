In Karlsruhe können sich über 65-Jährige ab Donnerstag direkt in den Impfzentren für eine Impfung anmelden. Wie die Stadt mitteilt wird dafür eine eigene Emailadresse (65plus@impfzentren-ka.de) freigeschaltet. Alle Personen, die die Altersvoraussetzung erfüllen, werden direkt mit einem Impftermin in der Messe Karlsruhe oder in der Schwarzwaldhalle versorgt. Aufgrund des weiterhin knappen Impfstoffs kann eine Terminvergabe allerdings erst im Laufe der kommenden Wochen erfolgen.