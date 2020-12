per Mail teilen

Die beiden Impfzentren im Landkreis Karlsruhe sollen am 15. Januar mit dem Impfen beginnen. Landrat Christoph Schnaudigel (CDU) machte sich in Sulzfeld ein Bild von den Vorbereitungen.

Der Innenausbau in der etwa 1.200 Quadratmeter großen Halle ist so gut wie fertig. Bald soll hier die EDV eingerichtet werden. Für den 12. und 14. Januar sind die finalen Testläufe geplant. Ab dem 15. Januar sollen hier täglich 800 Personen geimpft werden - sieben Tage in der Woche.

Ärztliches Personal wird noch gesucht

Shuttle Busse werden zwischen dem Impfzentrum und dem etwa ein Kilometer entfernten S-Bahnhof eingesetzt. Eng könnte es allerdings noch mit dem Personal werden. Allein 14 Ärzte werden für den Zwei- Schichten-Dienst benötigt. Der ärztliche Leiter, Dieter Hassler, befürchtet einen Engpass vor allem bei den medizinischen Fachangestellten.